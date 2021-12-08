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"Шахтар" на 90+3 хвилині впустив перемогу в підсумковому матчі єврокампанії цього сезону

"Гірники" знову не змогли переграти "Шериф".

"Шахтар" на 90+3 хвилині впустив перемогу в підсумковому матчі єврокампанії цього сезону
"Шериф"
Фото: EPA/UPG

Поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар""Шериф" міг принести "гірникам" лише моральне задоволення: за результатами ще попереднього туру вони втратили всі шанси на продовження єврокампанії навесні.

Матч на "Олімпійському" завершився нічиєю – 1:1.

"Шахтар" міг вирішити все для себе ще в першому таймі, але його реалізація гольових моментів була на рівні 25% - із чотирьох шансів "гірників" власним скористався на 42-й хвилині лише Фернандо – 1:0.

Провальний для себе груповий етап ЛЧ клуб не зумів завершити на мажорній ноті. На 90+3 хвилині Бобан Ніколов, який у гостей вийшов на заміну у другому таймі, зрівняв рахунок – 1:1.

Віцечемпіони України, забивши в шести матчах лише два голи та набравши стільки само очок, безславно закрили власну єврокампанію сезону-2021/22.

Нагадаємо, підлеглі Роберто Де Дзербі в першому турі програли "Шерифу" - 0:2.

Огляд матчу "Шахтар" - "Шериф".

Григорій МухінГригорій Мухін
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