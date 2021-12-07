WTA оголосила переможців щорічних нагород Туру

WTA на своїй офіційній сторінці в Twitter назвала володарів щорічних нагород.

У номінації "Гравець року" приз дістався першій ракетці Ешлі Барті. Нагадаємо, 25-річна австралійка цього сезону стала переможницею Вімблдону.

And finally...



🖐 Tour-leading five WTA titles in 2021

🙌 Reigning Wimbledon champion

☝️ Third straight Year-End World No.1 ranking@ashbarty receives the honor of WTA Player of the Year for the second time in her career 🏆 pic.twitter.com/awUBReudMV — wta (@WTA) December 7, 2021

Приз "Команда року" завоював чеський дует в особі Барбори Крейчикової та Катерини Синякової, який цього року виграв "золото" на Олімпіаді в Токіо, а також переміг на Roland Garros.

"Прогресом року" стала та ж Крейчикова, яка на початок сезону не входила до топ-60, а закінчує 2021 рік п'ятою у рейтингу WTA. При цьому чешка в одиночному розряді виграла три титули, включаючи Відкритий чемпіонат Франції.

"Новичком року" визнано чемпіонку US Open-2021, британку Емму Радукану. Overcoming Hodgkin's Lymphoma and returning to the Tour for one last hurrah.@CarlaSuarezNava is the 2021 Comeback Player of the Year 💜 pic.twitter.com/8X7TtnUMsG — wta (@WTA) December 7, 2021

"Повернення року": Карла Суарес-Наварро, яка повернулася до Тура після лімфоми, а потім завершила кар'єру.