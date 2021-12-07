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WTA оголосила переможців щорічних нагород Туру

Головний приз дістався першій ракетці.

WTA на своїй офіційній сторінці в Twitter назвала володарів щорічних нагород.

У номінації "Гравець року" приз дістався першій ракетці Ешлі Барті. Нагадаємо, 25-річна австралійка цього сезону стала переможницею Вімблдону.

Приз "Команда року" завоював чеський дует в особі Барбори Крейчикової та Катерини Синякової, який цього року виграв "золото" на Олімпіаді в Токіо, а також переміг на Roland Garros.

"Прогресом року" стала та ж Крейчикова, яка на початок сезону не входила до топ-60, а закінчує 2021 рік п'ятою у рейтингу WTA. При цьому чешка в одиночному розряді виграла три титули, включаючи Відкритий чемпіонат Франції.

"Новичком року" визнано чемпіонку US Open-2021, британку Емму Радукану.

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Григорій МухінГригорій Мухін
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