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Учасниці Підсумкового чемпіонату WTA покрасувалися у вечірніх сукнях

Турнір розпочнеться завтра.

Тенісистки, які виступатимуть на Підсумковому чемпіонаті WTA, взяли участь в офіційній фотосесії напередодні турніру, що стартує завтра, 10 листопада, у Гвадалахарі (Мексика).

Відповідні фотографії з'явилися у соціальній мережі "Інстаграм".

Раніше відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.

До групи Чічен-Іца потрапили Аріна Соболенко (№2 WTA, Білорусь), Марія Саккарі (№6 WTA, Греція), Іга Свёнтек (№9 WTA, Польща) та Паула Бадоса (№10 WTA, Іспанія).

У групі Теотіуакан зіграють Барбора Крейчикова (№3 WTA, Чехія), Кароліна Плішкова (№4 WTA, Чехія), Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA, Іспанія) та Анетт Контавейт (№8 WTA, Естонія).

Призовий фонд змагань складає $5 млн.

Зазначимо, перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA) відмовилася стати запасною учасницею та офіційно завершила сезон.

Григорій МухінГригорій Мухін
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