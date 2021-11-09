Відповідні фотографії з'явилися у соціальній мережі "Інстаграм".
Раніше відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.
До групи Чічен-Іца потрапили Аріна Соболенко (№2 WTA, Білорусь), Марія Саккарі (№6 WTA, Греція), Іга Свёнтек (№9 WTA, Польща) та Паула Бадоса (№10 WTA, Іспанія).
У групі Теотіуакан зіграють Барбора Крейчикова (№3 WTA, Чехія), Кароліна Плішкова (№4 WTA, Чехія), Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA, Іспанія) та Анетт Контавейт (№8 WTA, Естонія).
Призовий фонд змагань складає $5 млн.
Зазначимо, перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA) відмовилася стати запасною учасницею та офіційно завершила сезон.