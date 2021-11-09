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Арабські шейхи призначили нового головного тренера "Ньюкасла"

Едді Хау повертається в АПЛ.

"Ньюкасл Юнайтед" призначив Едді Хау своїм головним тренером, йдеться на офіційному сайті клубу з графства Тайн-енд-Вір.

Контракт із 43-річним англійським фахівцем розрахований на 2,5 роки.

"Це велика честь – очолити клуб з такою історією. Це чудова можливість, але ми маємо багато роботи, і я вже хочу взятися за неї. Хочу подякувати власникам і фанатам за теплий прийом, дуже радий розпочати цю спільну подорож", - заявив Хау на презентації.

Хау відомий роботою з "Бернлі", але особливо - з "Борнмутом". Хау увійшов в історію цього клубу як тренер, який уперше вивів Cherries в Англійську прем'єр-лігу. Це сталося в сезоні-2014/15.

Наразі "Ньюкасл" посідає передостаннє, 19-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нещодавно клуб придбав Державний фонд Саудівської Аравії, який має намір вивести "сорок" у лідери англійського та європейського футболу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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