Арабські шейхи призначили нового головного тренера "Ньюкасла"

"Ньюкасл Юнайтед" призначив Едді Хау своїм головним тренером, йдеться на офіційному сайті клубу з графства Тайн-енд-Вір.

📂 𝐅𝐚𝐜𝐭 𝐅𝐢𝐥𝐞



All you need to know about our new head coach 👇 — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

Контракт із 43-річним англійським фахівцем розрахований на 2,5 роки.

"Це велика честь – очолити клуб з такою історією. Це чудова можливість, але ми маємо багато роботи, і я вже хочу взятися за неї. Хочу подякувати власникам і фанатам за теплий прийом, дуже радий розпочати цю спільну подорож", - заявив Хау на презентації.

Ready to get to work. 👊



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

Хау відомий роботою з "Бернлі", але особливо - з "Борнмутом". Хау увійшов в історію цього клубу як тренер, який уперше вивів Cherries в Англійську прем'єр-лігу. Це сталося в сезоні-2014/15.

Наразі "Ньюкасл" посідає передостаннє, 19-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нещодавно клуб придбав Державний фонд Саудівської Аравії, який має намір вивести "сорок" у лідери англійського та європейського футболу.