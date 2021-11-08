Фото: EPA/UPG "Мілан" - "Інтер"

У підсумковому матчі 12-го туру Серії А відбулося дербі між "Міланом" та "Інтером".

Матч з одним реалізованим та одним нереалізованим гравцями "Інтера" пенальті завершився нічиєю – 1:1.

Після матчу на "Сан-Сіро" "Мілан" набрав 32 очки і лише за різницею м'ячів поступається "Наполі" в турнірній таблиці. Додамо, що лише ці два клуби з топ-5 ліг не зазнали ще поразок у внутрішніх чемпіонатах.

Крім того, завдяки цій нічиїй "Мілану" вдалося оновити клубний рекорд очок, набраних за 12 турів Серії А з моменту переходу змагань на триочкову систему.

32 - Il Milan ha collezionato 32 punti nelle prime 12 gare in una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria. Solido.#MilanInter — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 7, 2021

У наступному турі, який пройде після міжнародної паузи, Rossoneri чекає виїзна гра з "Фіорентіною".

Огляд матчу "Мілан" - "Інтер".