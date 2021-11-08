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"Мілан" встановив клубний рекорд очок, набраних за 12 турів Серії А

На "Сан-Сіро" пройшло Derby della Madonnina.

&quot;Мілан&quot; - &quot;Інтер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Мілан" - "Інтер"

У підсумковому матчі 12-го туру Серії А відбулося дербі між "Міланом" та "Інтером".

Матч з одним реалізованим та одним нереалізованим гравцями "Інтера" пенальті завершився нічиєю – 1:1.

Після матчу на "Сан-Сіро" "Мілан" набрав 32 очки і лише за різницею м'ячів поступається "Наполі" в турнірній таблиці. Додамо, що лише ці два клуби з топ-5 ліг не зазнали ще поразок у внутрішніх чемпіонатах.

Крім того, завдяки цій нічиїй "Мілану" вдалося оновити клубний рекорд очок, набраних за 12 турів Серії А з моменту переходу змагань на триочкову систему.

У наступному турі, який пройде після міжнародної паузи, Rossoneri чекає виїзна гра з "Фіорентіною".

Огляд матчу "Мілан" - "Інтер".

Григорій МухінГригорій Мухін
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