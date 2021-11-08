Фото: generationiron.com Шон Роден

Переможець конкурсу "Містер Олімпія" 2018 року, ямайський бодибілдер Шон Роден помер у віці 46 років, повідомляє Generation Iron.

Роден помер від серцевого нападу. Повідомляють, що це був не перший серцевий напад Шона.

Честолюбний футболіст у підлітковому віці, Шон відкрив для себе бодибілдинг у 1992-му, проте після низки травм мусив відмовитися від участі у змаганнях. Невдовзі помер батько Шона.

Комбінація цих двох подій призвела до того, що Роден звик до алкоголю, що повністю позбавило його шансів повернутися до змагальної кар'єри. Однак доклавши багато зусиль для поступового відновлення, він повернувся у спорт і, зрештою, отримав картку IFBB Pro у 2010 році.

У 2011 році він дебютував на конкурсі "Містер Олімпія", а у 2018-му у віці 43 років здобув перемогу, що зробило його найбільш віковим бодибілдером, який коли-небудь завоював цей титул.

Його перемога також була примітною тим, що він першим скинув з трону Філа Хіта, який виграв сім титулів поспіль і прагнув установити світовий рекорд із восьми перемог у чемпіонатах.

У липні 2019 року Родена звинуватили у зґвалтуванні бодибілдерки в готелі в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Зазначали, що події відбулися в жовтні 2018 року – невдовзі після його перемоги в "Містері Олімпія".

Офіційно звинувачення висунули в липні 2019 року. Невдовзі компанія American Media Inc (AMI) опублікувала заяву, в якій заборонила Родену брати участь у змаганнях "Містер Олімпія". Це рішення могли б переглянути після завершення судового розгляду. Тим часом звинувачення проти Шона ані не довели, ані не зняли.