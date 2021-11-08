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Дві перші ракетки світу розіграли в Парижі фінал Rolex Paris Masters

Титулованіший Джокович обіграв Медведєва.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

У Парижі у фіналі турніру Rolex Paris Masters зійшлися дві перші ракетки світу: лідер рейтингу серб Новак Джокович і росіянин Данило Медведєв.

У напруженому поєдинку вольову перемогу здобув Джокович – 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. За цей час серб зробив шість ейсів і дві подвійні помилки проти семи та трьох у Медведєва. Також Новак реалізував практично всі свої брейкпойнти (5 із 6). Тим часом Данило взяв лише три з 10.

Нагадаємо, саме Медведєв у вересні не дозволив Джоковичу взяти календарний "Великий шолом", обігравши серба у фіналі US Open.

Новак завершує рік у статусі першої ракетки вже всьоме, що є абсолютним рекордом: він обігнав легендарного американця Піта Сампраса. Роджер Федерер і Рафаель Надаль ставали п'ять разів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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