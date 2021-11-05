Україна зголосилася прийняти жіночий Євро-2025

Україна офіційно повідомила УЄФА про бажання прийняти фінальну частину жіночого чемпіонату Європи-2025, повідомляє офіційний сайт UEFA.

Подання заявок закінчиться в жовтні 2022 року, а у грудні того самого року Виконавчий комітет УЄФА обере країну-господарку.

Також на проведення претендують Франція, Польща та Швейцарія, а також подана спільна заявка Данії та Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Однією з головних вимог для країн-претенденток є наявність чотирьох стадіонів із категорією 4 та місткістю 15+ тисяч глядачів.