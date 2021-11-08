З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
На Одещині водій роздрукував свідоцтво на іноземне авто на кольоровому принтері
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
ГоловнаСпорт

Новий головний тренер "Барселони" Хаві визначив одну з причин невдач команди

Іспанець не задоволений роботою медичного штабу.

Новий головний тренер "Барселони" Хаві визначив одну з причин невдач команди
Хаві
Фото: EPA/UPG

У суботу "Барселона" на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Хаві Ернандеса новим головним тренером.

Контракт розрахований на 2,5 роки.

Після прибуття в Каталонію легенда "Барси" особисто побесідував з директором клубу Матеу Алемані, співрозмовники окреслили коло вагомих проблем, які коучу доведеться оперативно вирішувати, повідомляє Ccma.cat.

Серед них медичне питання. Алемані втомився від неправильних діагнозів, поганого відновлення гравців і рецидивів. На цей момент "Барселона" через різні причини втратила 11 гравців – цілу команду.

Свіжі імена, які потрапили до лазарету, це Ансу Фаті та Ерік Гарсія, травмовані в останньому матчі "блаугранас" проти "Сельти" у 13-му турі Ла Ліги - 3:3.

Зазначимо, що поєдинок у Віго видався наддраматичним. До перерви гості вели 3:0. Однак у другій половині зустрічі у всій красі проявилося невміння футболістів "Барселони" грати в обороні.

Пропустивши три голи, причому вирішальний на 90+6 хвилині, "Барселона" зуміла задовольнитись лише одним очком і перед перервою на ігри збірних ділить 9-11 місця в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Сельта" - "Барселона".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також