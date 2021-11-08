У суботу "Барселона" на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Хаві Ернандеса новим головним тренером.

Контракт розрахований на 2,5 роки.

Після прибуття в Каталонію легенда "Барси" особисто побесідував з директором клубу Матеу Алемані, співрозмовники окреслили коло вагомих проблем, які коучу доведеться оперативно вирішувати, повідомляє Ccma.cat.

Серед них медичне питання. Алемані втомився від неправильних діагнозів, поганого відновлення гравців і рецидивів. На цей момент "Барселона" через різні причини втратила 11 гравців – цілу команду.

Свіжі імена, які потрапили до лазарету, це Ансу Фаті та Ерік Гарсія, травмовані в останньому матчі "блаугранас" проти "Сельти" у 13-му турі Ла Ліги - 3:3.

Зазначимо, що поєдинок у Віго видався наддраматичним. До перерви гості вели 3:0. Однак у другій половині зустрічі у всій красі проявилося невміння футболістів "Барселони" грати в обороні.

Пропустивши три голи, причому вирішальний на 90+6 хвилині, "Барселона" зуміла задовольнитись лише одним очком і перед перервою на ігри збірних ділить 9-11 місця в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Сельта" - "Барселона".