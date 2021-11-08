Матвієнко став автором 17000-го гола в історії чемпіонатів України

У 14-му турі Української прем'єр-ліги відбулася зміна лідера – осічкою "Динамо" у протистоянні з "Ворсклою" (1:2) скористався "Шахтар", який на виїзді обіграв "Колос" – 3:1.

Відкрив рахунок матчу в Ковалівці захисник гостей Микола Матвієнко.

При цьому гравець збірної України став автором 17000-го гола в історії чемпіонатів України, інформує sport.ua.

Зазначимо, що футболісти "Шахтаря" раніше ставали авторами ще двох пам'ятних голів – 12000-го (Генріх Мхітарян) і 14000-го (Луїс Адріано).

А м'яч, забитий Матвієнком на стадіоні "Колос", виявився 50-м для "помаранчево-чорних" у всіх турнірах із Роберто Де Дзербі (ЧУ – 36, КУ – 3, СК – 3, ЄК – 8).