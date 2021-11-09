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"Барселона" на "Ноу Камп" офіційно представила Хаві як головного тренера

Захід відбувся у присутності фанів.

Хаві і Лапорта
Фото: EPA/UPG
Хаві і Лапорта

Легенда "Барселони" Хаві Ернандес повернувся в каталонський клуб як головний тренер.

Напередодні відбулася офіційна презентація 41-річного іспанського фахівця у новому статусі в "блаугранас".

Захід пройшов на "Ноу Камп". Хаві вітали численні вболівальники, натхненні рішенням керівництва повернути легенду до каталонського клубу.

Оплески були адресовані також президенту "Барси" Жоану Лапорті, який разом із Хаві був на презентації.

«Це безпрецедентна презентація тренера. Я бачив людей, які раділи як ніколи раніше, і це заслуга Хаві, тому що він наша людина, людина цього клубу. Сьогодні день радості, цей день буде відзначений в історії клубу", - цитує Лапорту Marсa.

"Ми повністю довіряємо Хаві. Він має командувати. Йому буде непросто, тому що йому ще належить створити команду. Але він переконав мене, сказавши, що може багато витягти з цієї команди.

Райкарду також було складно, бо треба було створювати команду. Гвардіолі було простіше, бо команда вже була", – зазначив президент клубу.

Також на спортивній арені відбулося офіційне підписання контракту.

Григорій МухінГригорій Мухін
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