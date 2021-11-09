Фото: EPA/UPG Хаві і Лапорта

Легенда "Барселони" Хаві Ернандес повернувся в каталонський клуб як головний тренер.

Напередодні відбулася офіційна презентація 41-річного іспанського фахівця у новому статусі в "блаугранас".

Захід пройшов на "Ноу Камп". Хаві вітали численні вболівальники, натхненні рішенням керівництва повернути легенду до каталонського клубу.

The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Chanting his name pic.twitter.com/qnwtkjFJum — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Оплески були адресовані також президенту "Барси" Жоану Лапорті, який разом із Хаві був на презентації.

«Це безпрецедентна презентація тренера. Я бачив людей, які раділи як ніколи раніше, і це заслуга Хаві, тому що він наша людина, людина цього клубу. Сьогодні день радості, цей день буде відзначений в історії клубу", - цитує Лапорту Marсa.

"Ми повністю довіряємо Хаві. Він має командувати. Йому буде непросто, тому що йому ще належить створити команду. Але він переконав мене, сказавши, що може багато витягти з цієї команди.

Райкарду також було складно, бо треба було створювати команду. Гвардіолі було простіше, бо команда вже була", – зазначив президент клубу.

And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Також на спортивній арені відбулося офіційне підписання контракту.