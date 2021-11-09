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Боси "Манчестера Юнайтед" висунули ультиматум Сольск'яєру, - ESPN

Його звільнять, якщо команда не потрапить до зони Ліги чемпіонів після закінчення сезону.

Боси "Манчестера Юнайтед" висунули ультиматум Сольск'яєру, - ESPN
Уле-Гуннар Сольск'яєр
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Манчестера Юнайтеда" Уле-Гуннар Сольск'яєр залишиться на своїй посаді принаймні до наступного матчу "червоних дияволів" проти "Вотфорда", повідомляє ESPN.

48-річний норвезький фахівець мав бесіду з виконавчим віцеголовою клубу Едом Вудвордом після поразки від "Манчестера Сіті" (0:2) минулої суботи, стверджує видання.

Джерела, близькі до Сольск'яєра, визнають, що норвежець вразливий після шести поразок у 12 іграх, але наполягають, що його звільнять, якщо команда не потрапить до зони Ліги чемпіонів після закінчення сезону.

У турнірній таблиці АПЛ "МанЮнайтед" посідає шосте місце із 17 очками і відстає від лідера "Челсі" на 9 очок, а від четвертого місця - на 5 очок.

Ключовою причиною залишити Сольск'яєра біля керма команди є лідерство МЮ у групі в ЛЧ. Перемога над "Вільярреалом" у наступному турі гарантує "червоним дияволам" вихід у плей-оф турніру.

Нагадаємо, що в липні норвежець підписав новий трирічний контракт, після чого його приклад наслідував помічник Майк Фелан, який уклав аналогічну угоду в жовтні. І факт можливої виплати великої неустойки в разі звільнення цих фахівців стримує клуб від негайного розірвання контракту.

Тож найближчі матчі з "Вотфордом" 20 листопада і "Вільярреалом" 23 листопада можуть відіграти вирішальну роль у прийнятті босами МЮ радикального рішення.

Григорій МухінГригорій Мухін
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