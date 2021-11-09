Фото: marca.com Жозе Моуріньо

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо висловився про призначення Андрія Шевченка наставником "Дженоа".

"У нас дуже добрі стосунки з Шевченком, ми дуже поважаємо один одного.

Шевченко мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро, у нього хороша база як у тренера. Це зовсім не те, що бути футболістом. Думаю, люди вже дивляться на нього інакше: як на тренера, а не як на суперфутболіста", - заявив The Special One.

Зазначимо, що наступний матч "Дженоа" проведе якраз проти "Роми".

У турнірній таблиці чемпіонату Італії генуезький клуб за крок від зони вильоту - на 17-му місці.