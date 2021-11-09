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Моуріньо привітав Шевченка як колегу по цеху Серії А

Португалець відзначив роботу українця з національною командою.

Жозе Моуріньо
Фото: marca.com
Жозе Моуріньо

Головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо висловився про призначення Андрія Шевченка наставником "Дженоа".

"У нас дуже добрі стосунки з Шевченком, ми дуже поважаємо один одного.

Шевченко мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро, у нього хороша база як у тренера. Це зовсім не те, що бути футболістом. Думаю, люди вже дивляться на нього інакше: як на тренера, а не як на суперфутболіста", - заявив The Special One.

Зазначимо, що наступний матч "Дженоа" проведе якраз проти "Роми".

У турнірній таблиці чемпіонату Італії генуезький клуб за крок від зони вильоту - на 17-му місці.

Григорій МухінГригорій Мухін
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