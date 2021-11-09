Українець Захарєєв установив історичне досягнення світового боксу

У 19 років Юрій став першим боксером, який за рік зумів здобути "золото" молодіжного та дорослого чемпіонатів світу.

Фото: AIBA

19-річний чемпіон світу Юрій Захарєєв вписав своє ім'я в історію боксу.

Українець став першим боксером, який за один рік зумів здобути "золото" молодіжного та дорослого чемпіонатів світу.

Нагадаємо, у фіналі дорослого ЧС Захарєєв упевнено переміг представника Росії Вадима Мусаєва – судді одностайно віддали перемогу українцю.

Додамо, що Захарєєв – перший українець із 2017 року, який здобув золоту медаль чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хижняк.

Нагадаємо, решта українських боксерів не змогли пройти навіть у стадію 1/4 фіналу.