"Барселона" і "Манчестер Сіті" затіяли епатажний обмін гравцями

Фото: Goal Хосеп Гвардіола і Хаві

Напередодні "Барселона" офіційно провела презентацію Хаві як нового головного тренера.

На презентації також був екснаставник каталонського клубу Хосеп Гвардіола, який нині очолює чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Можливо, Пеп мав ще один привід побувати на "Ноу Камп".

Як стверджує El Nacional, "Барселона" і "Манчестер Сіті" затіяли переговори: "містяни" мають намір отримати хавбека Френкі Де Йонга, а натомість готові віддати вінгера Рахіма Стерлінга і доплатити ще 20 млн євро.

У послугах 26-річного гравця збірної Англії зацікавлений особисто Хаві.

Тим часом у підписанні Де Йонга зацікавлений Гвардіола.