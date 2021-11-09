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У Дніпрі у футбольному матчі чемпіонату України U-17 сталася масова бійка за участю гравців, тренерів та батьків

Поєдинок не був дограний.

У Дніпрі у футбольному матчі чемпіонату України U-17 сталася масова бійка за участю гравців, тренерів та батьків
Фото: AFDO TV

Ближче до кінця матчу чемпіонату України U-17 під егідою ДЮФЛУ між юнацькими командами "Інтер" Дніпро та "Маріуполь" сталася масова бійка, у якій взяли участь не лише футболісти, а й їхні батьки, а також тренери команд.

Після звичайного ігрового епізоду пролунав суддівський свисток, який сигналізував про порушення правил. При цьому гравець господарів спробував словесно донести до свого візаві в чому той не мав рації.

За свого одноклубника контактно заступився партнер і помчало.

Матч не був дограний. На момент зупинки перемагали гості із Маріуполя з рахунком 2:1.

Григорій МухінГригорій Мухін
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