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Перед боєм із Комі Ломаченко змінив імідж

Василь наслідував приклад Усика.

Перед боєм із Комі Ломаченко змінив імідж
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

33-річний український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) активно готується до поєдинку з 34-річним ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Василь зараз перебуває в тренувальному таборі в США. Український спортсмен виклав відео, де він відпрацьовує удари по боксерській груші.

Ломаченко здивував своєю новою зачіскою, точніше її повною відсутністю.

Нагадаємо, перед своїм чемпіонським боєм аналогічну трансформацію здійснив Олександр Усік.

Поєдинок Ломаченко — Коммі має відбутися 11 грудня у Нью-Йорку.

Григорій МухінГригорій Мухін
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