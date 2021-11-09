33-річний український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) активно готується до поєдинку з 34-річним ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Василь зараз перебуває в тренувальному таборі в США. Український спортсмен виклав відео, де він відпрацьовує удари по боксерській груші.

Ломаченко здивував своєю новою зачіскою, точніше її повною відсутністю.

Нагадаємо, перед своїм чемпіонським боєм аналогічну трансформацію здійснив Олександр Усік.

Поєдинок Ломаченко — Коммі має відбутися 11 грудня у Нью-Йорку.