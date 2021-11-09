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Коронавірус на допомогу: АПЛ продасть телеправа на трансляцію матчів за астрономічну суму

Чемпіонат Англії є флагманом футбольного маркетингу.

Коронавірус на допомогу: АПЛ продасть телеправа на трансляцію матчів за астрономічну суму
Фото: skysports.com

Англійська Прем'єр-ліга виторгує величезну суму за продаж телеправ трансляцій матчів на найближчі три роки, повідомляє Marca.

АПЛ планує отримати 11,6 млрд євро за період 2022-2025 років. Це майже на 1 млрд. євро більше, ніж за попередній трирічний період.

Для порівняння, іспанська Ла Ліга продала Mediapro права на міжнародне телебачення на період 2019-2024 років за 4,485 млн євро.

Причиною зростання ціни є збільшення інтересу до турніру в США, що призвело до зростання ціни в тендері на трансляцію АПЛ на цьому заокеанському ринку.

Крім того, боси Прем'єр-ліги не виключають подовження локдауна, пов'язаного з COVID-19, що має збільшити телеаудиторію, а значить збільшення попиту на телерекламу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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