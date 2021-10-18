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"Манчестер Юнайтед" зробив 10-хвилинний переліт на матч АПЛ: клуб розкритикували за неекологічність

Трансфер на літаку завершився піке на полі.

"Манчестер Юнайтед" зробив 10-хвилинний переліт на матч АПЛ: клуб розкритикували за неекологічність
Сольскьяєр: я не винен
Фото: EPA/UPG

У рамках 8-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої поразки на виїзді від "Лестера" - 2:4.

Причому три голи господарі забили за останні 12 хвилин зустрічі.

Варто зазначити, що після матчу до критики футболістів МЮ додалася критика на адресу менеджменту "червоних дияволів", повідомляє Daily Mail.

Логістика на поєдинок до Лестера була несподівана - трансфер на літаку. Оскільки відстань між містами становить 100 миль, час у повітрі склав лише 10 хвилин. Це рішення МЮ розкритикували, оскільки літаки здійснюють велику кількість шкідливих викидів. Натомість у клубі пояснили, що літак обрали через незалежні від клубу причини: очікувалося, що на трасі М6 виникне затор.

Але як виявилося, затор був не на автостраді, а в оборонних діях команди Уле-Гуннара Сольск'яєра.

Григорій МухінГригорій Мухін
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