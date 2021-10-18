Підлеглі Юліана Нагельсманна забили вже 29 голів у чемпіонаті

Фото: EPA/UPG "Баварія"

У рамках 8-го туру в Леверкузені відбулася зустріч лідерів Бундесліги - "Баєра" і "Баварії".

Гості не помітили "фармацевтів", відвантаживши в їхні ворота 5 голів. Єдине, що змогли господарі, - це за рахунку 0:5 забити гол престижу.

Отже, підлеглі Юліана Нагельсманна забили вже 29 голів у чемпіонаті, що є повторенням клубного рекордного показника. Стільки само разів мюнхенці забивали у ворота суперників у стартових поєдинках чемпіонату в сезоні-1976/77.

29 – Der FC Bayern schoss 29 Tore in den ersten acht Saisonspielen und stellte damit seinen eigenen Bundesliga-Rekord aus der Saison 1976/77 ein. Attacke. #B04FCB pic.twitter.com/vtKnc15DFM — OptaFranz (@OptaFranz) October 17, 2021

"Баварія" з 19 очками лідирує в турнірній таблиці Бундесліги. Після домашньої перемоги над "Майнцом" (3:1) на друге місце вийшла дортмундська "Боруссія" - 18 очок.

У "Баєра" залишилося 16 очок і третє місце.

Огляд матчу "Баєр" - "Баварія".