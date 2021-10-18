Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Глава Пентагону під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
У Чернівцях обстріляли автомобіль
У Чернівцях обстріляли автомобіль
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
ГоловнаСпорт

"Баварія" повторила бомбардирський клубний рекорд у Бундеслізі

Підлеглі Юліана Нагельсманна забили вже 29 голів у чемпіонаті

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

У рамках 8-го туру в Леверкузені відбулася зустріч лідерів Бундесліги - "Баєра" і "Баварії".

Гості не помітили "фармацевтів", відвантаживши в їхні ворота 5 голів. Єдине, що змогли господарі, - це за рахунку 0:5 забити гол престижу.

Отже, підлеглі Юліана Нагельсманна забили вже 29 голів у чемпіонаті, що є повторенням клубного рекордного показника. Стільки само разів мюнхенці забивали у ворота суперників у стартових поєдинках чемпіонату в сезоні-1976/77.

"Баварія" з 19 очками лідирує в турнірній таблиці Бундесліги. Після домашньої перемоги над "Майнцом" (3:1) на друге місце вийшла дортмундська "Боруссія" - 18 очок.

У "Баєра" залишилося 16 очок і третє місце.

Огляд матчу "Баєр" - "Баварія".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також