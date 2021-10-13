Карім зрівняв рахунок у поєдинку проти іспанців.

Фото: EPA/UPG Карім Бензема

Гол форварда збірної Франції Каріма Бензема у фінальному матчі Ліги націй-2020/21 проти команди Іспанії (2:1) визнано найкрасивішим на турнірі, повідомляє пресслужба УЄФА.

33-річний нападник "Реала" забив м'яч на 66-й хвилині ударом у верхній кут з лінії штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у поєдинку.