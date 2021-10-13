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Гол Бензема у фіналі Ліги націй визнано найкращим на турнірі

Карім зрівняв рахунок у поєдинку проти іспанців.

Карім Бензема
Фото: EPA/UPG
Карім Бензема

Гол форварда збірної Франції Каріма Бензема у фінальному матчі Ліги націй-2020/21 проти команди Іспанії (2:1) визнано найкрасивішим на турнірі, повідомляє пресслужба УЄФА.

33-річний нападник "Реала" забив м'яч на 66-й хвилині ударом у верхній кут з лінії штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у поєдинку.

Григорій МухінГригорій Мухін
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