Гол форварда збірної Франції Каріма Бензема у фінальному матчі Ліги націй-2020/21 проти команди Іспанії (2:1) визнано найкрасивішим на турнірі, повідомляє пресслужба УЄФА.
33-річний нападник "Реала" забив м'яч на 66-й хвилині ударом у верхній кут з лінії штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у поєдинку.
🇫🇷 Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! 🔥 #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90— UEFA Nations League (@EURO2024) October 13, 2021