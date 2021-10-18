На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: ruetir.com "Вітесс"

У рамках 9-го туру нідерландської Ередивізі в Неймегені місцевий однойменний клуб приймав "Вітесс" і поступився - 0:1.

Переможний м'яч у дебюті поєдинку забив Нікола Фредерікс.

Після поєдинку футболісти "Вітесса" традиційно підбігли до своїх фанатів, щоб подякувати їм за підтримку.

У відповідь фани з Арнема активно застрибали на трибуні. Унаслідок амплітудних коливань один з секторів стадіону не витримав такого навантаження і обвалився.

На щастя, ніхто з присутніх на трибуні не постраждав.

Після цієї перемоги "Вітесс" обігнав у турнірній таблиці "Твенте" і нагнав "Феєноорд", ділячи з роттердамським клубом 6-те місце (16 очок).

"Неймеген" розташовується на 11-му місці, набравши на 5 очок менше.

А лідирує "Аякс" (22 очки).