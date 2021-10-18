Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах

Промоутер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) Боб Арум поділився планами щодо проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ймовірно, об'єднавчий поєдинок пройде у вересні-жовтні 2022 року. Все залежить від того, коли Джошуа і Усик розберуться зі своїм протистоянням. Я думаю, що почекають до 4 квітня, - заявив Арум в интерв'ю Youtube-каналу Fight Hub TV.

"Вважаю, що Ф'юрі в ринг повернеться в березні або квітні (захист пояса WBC проти переможця бою між шведом Отто Валліном і британцем Ділліаном Вайтом, - прим. LB.ua). Тоді ми вже можемо замислюватися про об'єднувальний поєдинок", - зазначив промоутер.

Також Арум заявив, що впевнений у перемозі Усика (19-0, 13 KO) в реванші з Джошуа (24-2, 22 KO).