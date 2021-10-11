Промоутер Усика розкритикував бій Ф'юрі - Вайлдер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика Олександр Красюк піддав критиці титульний бій між чемпіоном світу за версією WBС Тайсоном Ф'юрі і Деонтееем Вайлдером.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер

"Сьогодні ми побачили не бокс, а якусь вакханалію. Я з величезним задоволенням спостерігав за тим, що відбувається з огляду на особисту зацікавленість. Те, що я побачив в рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика.

Чи не результат, а саме процес. Що один, що другий - це для Усика солоденькі булочки з корице", - цитує Красюка ua.tribuna.com.

При цьому промоутер особливій критиці піддав претендента, порадивши тому завершити кар'єру.

"Я реально передбачав перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер здобуде перемогу достроково. По-іншому він би і не зміг. І він в якийсь момент навіть наблизився до цього, двічі відправивши Ф'юрі в нокдаун. Але він був квадратним, він не міг ні рухатися, ні наносити удари.

Фото: EPA/UPG

Він втомився, по-моєму, по шляху в ринг. Тобто вже виходячи в ринг, піднімаючи руки, знімаючи маски, він уже був утомленим. Напевно, це пов'язано саме з набором м'язової маси і нездатністю організму впоратися з таким обсягом м'язової маси", - зазначив Красюк.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайлдера в одинадцятому раунді і зберіг чемпіонський пояс.