Фото: facebook Ленур Теміров

Напередодні в столиці Норвегії Осло завершився Чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Українець Ленур Теміров завоював "бронзу" в турнірі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг. Тріумфатором став іранець Мейс Далхані. У фіналі він поборов грузина Лері Абуладзе - 5:4.

Теміров прокоментував "бронзу" ЧС.

"Дуже дякую за підтримку! Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України!" - написав борець на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Ленур за походженням - кримський татарин.

Зазначимо, що ЧС складався зі змагань з жіночої боротьби вільного стилю, чоловічої боротьби вільного стилю і греко-римської боротьби в чоловіків. У кожному виді боротьби медалі були розіграні в десяти вагових категоріях.