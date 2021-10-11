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Це медаль усього кримськотатарського народу, всієї України, - Ленур Теміров про свою "бронзу" на ЧС з боротьби

В Осло завершився ЧС-2021 з боротьби.

Ленур Теміров
Фото: facebook
Ленур Теміров

Напередодні в столиці Норвегії Осло завершився Чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Українець Ленур Теміров завоював "бронзу" в турнірі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг. Тріумфатором став іранець Мейс Далхані. У фіналі він поборов грузина Лері Абуладзе - 5:4.

Теміров прокоментував "бронзу" ЧС.

"Дуже дякую за підтримку! Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України!" - написав борець на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Ленур за походженням - кримський татарин.

Зазначимо, що ЧС складався зі змагань з жіночої боротьби вільного стилю, чоловічої боротьби вільного стилю і греко-римської боротьби в чоловіків. У кожному виді боротьби медалі були розіграні в десяти вагових категоріях.

Григорій МухінГригорій Мухін
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