WTA опублікувала призові тенісисток за сезон: Світоліна на 23-му місці

Для Еліни цей сезон був не найбагатшим на врожай, як за трофеями, так і за призовими.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала дані про призові за минулий сезон.

Лідером за цим показником стала перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті (3,9 млн. дол.). На другому місці чемпіонка "Ролан Гаррос", чешка Барбора Крейчикова, №5 WTA (3,6 млн.), на третьому – білоруска Аріна Соболенко, №2 WTA (2,9 млн.).

Також у п'ятірку увійшли Кароліна Плішкова, №4 WTA (2,9 млн) і Гарбіньє Мугуруса, №3 WTA (2,8 млн). Зазначимо, що на шостому місці розташувалася чемпіонка US Open Емма Радукану (№19 WTA) – 19-річна уродженка Торонто, яка нині виступає за Велику Британію, за сезон заробила 2,8 млн. дол.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за сезон опустилася на 15-е місце рейтингу, у цій своєрідній номінації посіла 23-є місце. 27-річна уродженка Одеси, яка цього року одружилася, заробила 1,3 млн дол.

Призові українських тенісисток.

23. Еліна Світоліна – $1,296,599

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52. Марта Костюк – $643,865

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106. Ангеліна Калініна – $400,912

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155. Катерина Козлова – $233,865

156. Даяна Ястремська – $232,605

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179. Людмила Кіченок – $182,126

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182. Леся Цуренко – $175,199

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188. Катаріна Завацька – $166,291

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194. Надія Кіченок – $152,698

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259. Катерина Бондаренко – $85,685

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271. Дар'я Снігур – $77,768.

В усіх інших українок загальна сума призових не перевищує 22 тисячі доларів.

Повний список.