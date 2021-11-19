WTA погрожує позбавити Китай турнірів через зникнення Пен Шуай

Занепокоєння тільки зросло після того, як китайські державні ЗМІ в середу опублікували скриншот електронного листа нібито від Пен до WTA.

Генеральний директор WTA Стів Саймон прокоментував ситуацію зі зникненням китайської тенісистки Пен Шуай.

"Наразі наші відносини з цією країною (Китаєм. - LB.ua) перебувають на перехресті. Досить часто ми ставимо політику і бізнес на чільне місце. Однак це не той випадок.

Ми, безперечно, готові впоратися з усіма супутніми ускладненнями, припинити наш бізнес і піти з Китаю. Оскільки це більше, ніж бізнес. Жінок потрібно поважати, а не цензурувати", - наводить слова Саймона CNN.

При цьому глава WTA відповів на нібито лист Шуай.

"Ми сумніваємося в справжності опублікованого листа і не заспокоїмося, доки не зможемо поговорити з Пен Шуай особисто", - зазначив він.

Нагадаємо, переможниця двох турнірів "Великого шолома" у парному розряді (Вімблдон-2013, Відкритий чемпіонат Франції-2014) Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила у сексуальних домаганнях колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі. Її повідомлення зникло через 20 хвилин після публікації, а в мережі було заблоковано пошук на прізвище тенісистки, а також слово "теніс". Після цього спортсменка припинила виходити на зв'язок.

Занепокоєння тільки зросло після того, як китайські державні ЗМІ в середу опублікували скриншот електронного листа нібито від Пен до WTA, в якому йдеться про те, що звинувачення в сексуальному насильстві, які тенісистка висунула два тижні тому, є хибними. Мовляв, спортсменка не зникла, а відпочиває вдома і з нею "все гаразд".

Після цього повідомлення Саймон заявив, що сумнівається в його достовірності.

Резонанс цієї історії не обмежується жіночим тенісом. Тенісисти-професіонали вже приєдналися до кампанії у твіттері під назвою #WhereIsPengShuai, як і зірки футболу.

Аналітики стверджують: якщо справу не залагодити до зимових Олімпійських ігор-2022 (а до їхнього відкриття залишилося менш ніж три місяці), вона може перетворитися на безпрецедентний поєдинок між спортивною спільнотою та офіційним Пекіном.