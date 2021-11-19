Революція в олімпійському русі: МОК опублікував нову концепцію про трансгендерів у світовому спорті

Фото: МОК/Грег Мартін

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму офіційному сайті презентував нову концепцію справедливості, інтеграції та недискримінації на основі гендерної ідентичності та статевих відмінностей.

Концепція включає десять принципів, ключовими з яких є інклюзивність, запобігання шкоди, відсутність дискримінації, справедливість, відсутність переваги у когось із спортсменів, пріоритетність здоров'я та право на приватне життя.

На думку авторів, нові правила допоможуть сприяти створенню безпечних та сприятливих умов для більшості спортсменів.

Тепер рівень тестостерону більше не є достатньою підставою, щоб визначити чесність одержуваної переваги у змаганнях. При цьому, за новими рекомендаціями МОК, "жоден спортсмен не може бути виключений із змагань на підставі його трансгендерної ідентичності чи статевих відмінностей".

Таким чином, резолюція МОК, прийнята в 2015 році, яка дозволяла транс-жінкам виступати в жіночих спортивних командах незалежно від того, який гендер їм був приписаний при народженні, при рівні тестостерону нижче за певне значення, була визнана застарілою.

Водночас, у комітеті заявили, що не в змозі випустити правила, що визначають критерії допуску для кожного виду спорту. Організація залишила це на розсуд федерацій.

Крім цього, спортивним організаціям у кожній країні також необхідно буде враховувати конкретні етичні, соціальні, культурні та правові аспекти, які можуть мати значення у їхньому контексті.

МОК розробляв цей документ протягом двох років, спираючись на консультації з більш ніж 250 спортсменами та зацікавленими сторонами. Документ набирає чинності після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.