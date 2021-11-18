Голкіпер "Челсі" обурився публікацією своїх фото в новинах про звинувачення його однофамільця з "МанСіті" у зґвалтуванні

Фото: EPA/UPG Едуар Менді

Воротар "Челсі" та збірної Сенегалу Едуар Менді вкрай негативно висловився про публікації своїх фотографій у новинах про звинувачення захисника "Манчестера Сіті" Бенжамена Менді у зґвалтуванні.

"Сумно бачити, що 2021 року як у Франції, так і в Англії деякі темношкірі не мають ні імені, ні обличчя. Ці помилки в підборі фотографій здаються анекдотичними. З іншого боку, у цьому є велике значення. Але дві особи не так складно розрізнити. У цьому може сильно допомогти і клубна форма!", - Написав Едуар Менді в сторіс Instagram.

Нагадаємо, 27-річний Бенжамен Менді звинувачується за шістьма пунктами у зґвалтуванні та по одному пункту у сексуальних домаганнях, скоєних ним у період з жовтня 2020-го до серпня 2021 року. Судове засідання у цій справі відбудеться 24 січня 2022 року.

Фото: EPA/UPG Бенжамен Менді

Додамо, що Менді є конкурентом Олександра Зінченка за позицією у "МанСіті".