"Баварія" та "Ювентус" вже у плей-оф.

За два тури до завершення групового турніру Ліги чемпіонів два клуби гарантували собі вихід до 1/8 фіналу.

Після великої домашньої перемоги над "Бенфікою" (5:2) участь у плей-оф забезпечила собі "Баварія", опинившись на першому місці групи Е.

Теоретично їх може обійти "Барселона", але для цього каталонцям потрібно виграти два матчі, причому один у "Баварії" на виїзді з перевагою 3+ голи. Водночас баварці мають програти в Києві "Динамо".

Практично немає шансів, щоб цей пазл склався.

Другим клубом, який гарантував собі євровесну в ЛЧ, є "Ювентус", у якого, як і в "Баварії", 100-відсотковий результат у групі Н. У матчі 4-го туру італійський клуб обіграв "Зеніт" – 4:2.

Але на відміну від баварців, "Стара Синьйора" в групі має гідного конкурента - "Челсі". "Пенсіонери" відстають на 3 очки, але в наступному турі в Лондоні в очному поєдинку можуть скинути туринців з вершини турнірної таблиці.

До речі, у минулому турі підлеглі Томаса Тухеля здобули мінімальну перемогу на виїзді над "Мальме" – 1:0. Єдиний гол Хакіма Зієша став для "Челсі" 500-м, забитим у єврокубках.

5️⃣0️⃣0️⃣ - Hakim Ziyech scores Chelsea's 500th goal in European competition. #UCL #MFFCFC — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 2, 2021

Огляд матчу "Баварія" - "Бенфіка".

Огляд матчу "Ювентус" - "Зеніт".