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Ексміністр молоді та спорту вважає, що Україну не встигнуть усунути від змагань Олімпіади-2022

Ігор Жданов сподівається на бюрократизм.

Ексміністр молоді та спорту вважає, що Україну не встигнуть усунути від змагань Олімпіади-2022
Ігор Жданов
Фото: sport.bigmir.net

Член ради засновників Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA), ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов розповів, чим загрожує Україні звинувачення в організації тестування спортсменів за попереднім повідомленням.

"Повідомлення спортсменів про взяття проб – це дуже брутальне порушення. Воно матиме серйозні наслідки для України.

Якщо розпочнеться процес визнання відповідності України статусу антидопінгового законодавства, можливе усунення наших спортсменів від участі в міжнародних змаганнях", – цитує Жданова xsport.ua.

При цьому ексміністр сумнівається, що Україну встигнуть усунути до зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

"Думаю, не встигнуть. Це дуже складний процес. Найближче засідання Ради засновників WADA, де може бути ухвалено рішення, відбудеться 24 листопада в Парижі.

Порядок денний ще не затверджений, але думаю, там буде подана інформація про це розслідування. І якесь рішення напевно ухвалять", - переконаний ексміністр.

"Спочатку вирішуватимуть, чи розпочинати сам процес визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу. А усунення від змагань – це щонайменше пів року, може, більше", - заявив Жданов.

Водночас член ради засновників WADA переконаний, що розслідування вдарить по іміджу України.

"Зрозуміло, що нічого хорошого ми не отримали. Це негативна річ, яка використовуватиметься проти України. Особливо з боку країни-агресора.

Там будуть говорити, мовляв, що ви до нас причепилися, коли ваш партнер і друг має такі самі проблеми.

Цей скандал болісно б'є не лише по спортивній, а й міжнародній репутації України", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що збірну України можуть не допустити до Олімпійських ігор-2022 у Пекіні через допінговий скандал.

Григорій МухінГригорій Мухін
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