Левандовський встановив рекорд Ліги чемпіонів

Поляк провів свій сотий матч у цьому турнірі.

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Баварія" на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.

Хеттриком відзначився форвард Роберт Левандовський, який довів кількість своїх голів у головному клубному єврокубковому турнірі до 81.

Зазначимо, що для 33-річного поляка цей матч став сотим у Лізі чемпіонів. І таким чином Роберт встановив новий рекорд турніру - нікому раніше не вдавалося досягти такої кількості забитих м'ячів за 100 матчів.

79th #UCL goal in 100 appearances for Robert Lewandowski. No player has ever reached this goal tally after 100 games in the competition. #FCBSLB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2021

Для порівняння, на рахунку Ліонеля Мессі після 100 матчів у ЛЧ було 77 голів, а в Кріштіану Роналду – 64.

Додамо, що Левандовський став першим поляком, який досяг позначки у 100 зіграних матчів у ЛЧ.