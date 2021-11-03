Левандовський встановив рекорд Ліги чемпіонів

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Баварія" на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.
Хеттриком відзначився форвард Роберт Левандовський, який довів кількість своїх голів у головному клубному єврокубковому турнірі до 81.
Зазначимо, що для 33-річного поляка цей матч став сотим у Лізі чемпіонів. І таким чином Роберт встановив новий рекорд турніру - нікому раніше не вдавалося досягти такої кількості забитих м'ячів за 100 матчів.
79th #UCL goal in 100 appearances for Robert Lewandowski. No player has ever reached this goal tally after 100 games in the competition. #FCBSLB— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2021
Для порівняння, на рахунку Ліонеля Мессі після 100 матчів у ЛЧ було 77 голів, а в Кріштіану Роналду – 64.
Додамо, що Левандовський став першим поляком, який досяг позначки у 100 зіграних матчів у ЛЧ.
Bayern's Robert Lewandowski is the first Polish player to reach 100 appearances in the Champions League. #FCBSLB pic.twitter.com/dxeJajwd9Y— OptaFranz (@OptaFranz) November 2, 2021