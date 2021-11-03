Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
ГоловнаСпорт

Левандовський встановив рекорд Ліги чемпіонів

Поляк провів свій сотий матч у цьому турнірі.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Напередодні в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Баварія" на "Альянц Арені" у присутності 50 тис. глядачів обіграла "Бенфіку" – 5:2 - і гарантувала собі вихід у плей-оф турніру.

Хеттриком відзначився форвард Роберт Левандовський, який довів кількість своїх голів у головному клубному єврокубковому турнірі до 81.

Зазначимо, що для 33-річного поляка цей матч став сотим у Лізі чемпіонів. І таким чином Роберт встановив новий рекорд турніру - нікому раніше не вдавалося досягти такої кількості забитих м'ячів за 100 матчів.

Для порівняння, на рахунку Ліонеля Мессі після 100 матчів у ЛЧ було 77 голів, а в Кріштіану Роналду – 64.

Додамо, що Левандовський став першим поляком, який досяг позначки у 100 зіграних матчів у ЛЧ.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також