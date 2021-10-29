У Сенат США внесено законопроєкт про бойкот Олімпіади-2022 в Пекіні

Американські сенатори представили поправку до закону про оборонну політику на 2022 рік, яка забороняє витрачати федеральні гроші на участь у Олімпіаді-2022 в Пекіні, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Цей захід повинен забезпечити як мінімум дипломатичний бойкот Ігор-2022 з боку США, які жорстко критикують Комуністичну партію Китаю за порушення прав людини і етнічних меншин у цій країні.

Співавторами законопроєкту виступили члени комітету з міжнародних відносин - демократи Тім Кейн й Ед Маркі, а також республіканець Тодд Янг.

У разі ухвалення поправки поїздки чиновників до Пекіна під час Олімпіади за держрахунок будуть неможливі. Також теоретично можуть виникнути проблеми у спортсменів і тренерів, які перебувають на державній службі.

Хоча сенатори запевняють, що закон не торкнеться фінансування американської спортивної делегації. Утім візити до Пекіна будь-кого, крім спортсменів, тренерів і спортивних функціонерів, і так малоймовірні через ковідні обмеження.

Раніше ідею бойкотувати Олімпіаду-2022 через політичні моменти висловлювали громадські діячі Канади, Великої Британії та Норвегії. Але вона так і не знайшла підтримки спортивних організацій цих країн.