​Правозахисники заявили про збільшення випадків переслідування активістів

В Україні з початку року сталося 88 випадків переслідування активістів та правозахисників. Найчастіше активістів переслідували у Києві (37 випадків) та на Одещині (10 випадків).
Такі дані за дев’ять місяців (січень-вересень) наводять дослідники Центру прав людини ZMINA.
Експерти констатують, що випадків тиску на активістів стало більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зафіксовано 77 інцидентів.
Областями-лідерами стали Київська, Харківська та Луганська. Там зафіксовано по 7 випадків тиску.
За словами дослідниці Центру прав людини ZMINA Анастасії Москвичової, найчастіше активісти зазнають тиску через знищення чи пошкодження їхнього майна (22 інциденти), погрози (20), а також фізичні напади на них (16).
"Активісти, які захищають права ЛГБТІК, протидіють корупції або незаконному будівництву, стикаються з переслідуваннями найчастіше", - додала вона.
Як повідомляли, вчора ввечері біля власного будинку в Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну.