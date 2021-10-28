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​Правозахисники заявили про збільшення випадків переслідування активістів

З початку року в Україні зафіксували майже 90 випадків тиску на активістів та правозахисників.

​Правозахисники заявили про збільшення випадків переслідування активістів
Напад на автомайданівців

В Україні з початку року сталося 88 випадків переслідування активістів та правозахисників. Найчастіше активістів переслідували у Києві (37 випадків) та на Одещині (10 випадків).

Такі дані за дев’ять місяців (січень-вересень) наводять дослідники Центру прав людини ZMINA.

Експерти констатують, що випадків тиску на активістів стало більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зафіксовано 77 інцидентів.

Областями-лідерами стали Київська, Харківська та Луганська. Там зафіксовано по 7 випадків тиску.

За словами дослідниці Центру прав людини ZMINA Анастасії Москвичової, найчастіше активісти зазнають тиску через знищення чи пошкодження їхнього майна (22 інциденти), погрози (20), а також фізичні напади на них (16).

"Активісти, які захищають права ЛГБТІК, протидіють корупції або незаконному будівництву, стикаються з переслідуваннями найчастіше", - додала вона.

Як повідомляли, вчора ввечері біля власного будинку в Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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