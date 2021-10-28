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Верховний Суд забрав у орендаря переобладнаний під готель гуртожиток кіностудії Довженка

Вартість будівлі оцінюється майже у 20 млн гривень.

Верховний Суд підтвердив рішення апеляційної інстанції про визнання недійсним договору оренди гуртожитку кіностудії імені Довженка біля станції метро "Шулявська".

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Нерухомість київської кіностудії вартістю понад 19,8 млн грн залишиться у державній власності. У 2018 році нерухоме майно державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» площею 1,3 тис кв м передано в користування суб’єкту господарювання строком на 10 років, для розміщення професійних творчих працівників. Проте насправді в цих приміщеннях облаштовано готель для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання передачі майна недійсною. Суд першої інстанції відмовив прокуратурі в задоволенні позову, але апеляційний суд визнав договір недійсним та розірвав його.

Орендарем гуртожитку було ТОВ "Квітуча волошкова галявина", яке відкрило в приміщенні будинку готель під назвою "Ніка".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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