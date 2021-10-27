27 жовтня, у Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, Довженко-Центр розпочинає серію онлайн-показів "Відкритий архів".

Про це повідомила пресслужба Центру.

Відкриє програму анімаційна добірка "Мультагітпроп" (1927-1930 р.р.) з музикою від Dj U-Ra та Anton Baybakov.

Коротко програму представить один з найтитулованіших сучасних режисерів-мультиплікаторів Микита Лиськов, який народився та працює у Дніпрі. Прорив Лиськова - короткометражна стрічка "Кохання" (2019 р.), що здобула не лише українські нагороди "Кіноколо" та "Золота дзиґа", а й відзнаки DOK Leipzig у Німеччині, Turku Animated Film Festival у Фінляндії, Poff Shorts в Естонії, Feinaki Beijing Animation Week у Китаї і ще близько десятка міжнародних трофеїв. Довженко-Центр обрав цю стрічку для альманаху Українська нова хвиля.

У "Мультагітпроп" увійшли одні з найперших анімаційних фільмів України виробництва ВУФКУ (Всеукраїнське фото кіноуправління). Деякі з них - реклама майбутніх фільмів, інші слугують матеріалом для виховання громадян.

"Тут ви побачите буржуїв Ліги націй у костюмах янголів, що закликають до загального роззброєння, ворога радянського народу – прогульника, оду гідроелектростанції, екологічний ролик про папір, психоделічний парад музичних інструментів, костюмів, скульптур та багато іншого", - зазначається в прес-релізі.

Добірка "Мультагітпроп" буде доступна на сайті Довженко-Центру протягом двох тижнів:

"Дніпрельстан" (1927, реж. Євген Макаров);

Анонс фільму "Одинадцятий" (1927), реж. Євген Макаров);

Анонс фільму "Проданий апетит" (1927));

"Держпозика" (1928, реж. Євген Макаров);

"Казка про загальне роззброєння" (1929, реж. Михайло Войцман);

"Прогульник" (1929,реж. Яків Ройтман);

"Бережіть папір" (1929 реж. Яків Ройтман);

"Палац мистецтв СРСР", реж. Ніколай Ходатаєв (?), 1930.

У Довжено-Центрі також наразі працюють над оцифровуванням фільмів та пов’язаних з кіно архівних документів.

"Наразі ми розробляємо онлайн-кінотеатр, де можна буде легально дивитися класику українського кіно в належній якості. У його очікуванні, ми розпочинаємо програму Відкритий архів – серію онлайн-показів стрічок золотої епохи українського кіно – німого кінематографу 1920-х років", - йдеться в повідомленні.

"Мультагітпроп" стане першою програмою Відкритого архіву.

Нагадаємо, в березні Довженко-Центр повернув в Україну ще один фільм забутої класики українського кіно 1920-х виробництва Другої (Ялтинської) кінофабрики ВУФКУ.