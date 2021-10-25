Конкурс відбудеться в грудні в Парижі.

Україну на дитячому Євробаченні-2021 представить 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступатиме з піснею "Важіль".

Про це йдеться на сайті Національної суспільної телекомпанії України.

Олена Усенко отримала найвищі оцінки як від журі (до складу якого входили, зокрема, продюсер Ігор Кондратюк та співачка Alyosha), так і глядачів, взявши у сумі 63 бали.

Усього у фінал нацвідбору вийшли одинадцять конкурсантів.

Фінал національного відбору відбувся у неділю, 24 жовтня, у форматі прямого ефіру на суспільному телеканалі UA:КУЛЬТУРА з використанням відеозаписів виконання 11-ма учасниками наживо однієї своєї пісні або пісні, наданої "Суспільним" для тих, хто на першому етапі відбору не виконував оригінальної пісні.

Дитяче Євробачення відбудеться у Парижі 19 грудня.

Нагадаємо, що українець Олександр Балабанов на дитячому Євробаченні-2020 став сьомим, а перемогла тоді француженка Valentina.