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Сашка Дерманського номінували на премію Астрід Ліндґрен

Він став єдиним номінантом від України на нагороду 2022 року.

Сашка Дерманського номінували на премію Астрід Ліндґрен
Олександр Дерманський
Фото: cebook.com/dibrova.sasha

Український дитячий письменник Олександр Дерманський став номінантом на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен 2022 року. Премію вручають щорічно за внесок у розвиток дитячої і юнацької літератури.

Перелік номінантів оголосили під час Франкфуртського книжкового ярмарку. Загалом на премію номінували 282 кандидатів з 71 країни.

За оприлюдненою на сайті нагороди інформацією, Сашко Дерманський став єдиним представником України.

Переможця премії Астрід Ліндґрен оголосять 22 березня у Стокгольмі.

Міжнародна премія імені Астрід Ліндгрен була заснована шведським урядом у 2002 році, вручається щорічно з 2003 року і вважається однією з найавторитетніших у сфері дитячої літератури. Сума грошового призу становить 5 млн шведських крон.

44-річний Сашко Дерманський - дитячий письменник, член Національної спілки письменників України. Деякі твори вийшли під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва.  

Твори письменника Міністерство освіти і науки України рекомендувало для читання в молодшій і середній школі. Також Дерманський став одним із творців сценарію художнього фільму "Сторожова застава" за однойменною повістю Володимира Рутківського.

Видав 38 книжок, 6 аудіокниг та 2 інтерактивні книжки для дітей. Неодноразово отримував літературні нагороди, серед яких "Коронація слова", "Книга року ВВС".

Нагадаємо, у 2020 і 2019 роках номінантками на премію від України були Катерина Штанко і Леся Воронина.

2021-го лауреатом Меморіальної премії імені Астрід Ліндґрен став французький письменник Жан-Клод Мурлева.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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