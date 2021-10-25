Сашка Дерманського номінували на премію Астрід Ліндґрен

Він став єдиним номінантом від України на нагороду 2022 року.

Український дитячий письменник Олександр Дерманський став номінантом на Меморіальну премію імені Астрід Ліндґрен 2022 року. Премію вручають щорічно за внесок у розвиток дитячої і юнацької літератури.

Перелік номінантів оголосили під час Франкфуртського книжкового ярмарку. Загалом на премію номінували 282 кандидатів з 71 країни.

За оприлюдненою на сайті нагороди інформацією, Сашко Дерманський став єдиним представником України.

Переможця премії Астрід Ліндґрен оголосять 22 березня у Стокгольмі.

Міжнародна премія імені Астрід Ліндгрен була заснована шведським урядом у 2002 році, вручається щорічно з 2003 року і вважається однією з найавторитетніших у сфері дитячої літератури. Сума грошового призу становить 5 млн шведських крон.

44-річний Сашко Дерманський - дитячий письменник, член Національної спілки письменників України. Деякі твори вийшли під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва.

Твори письменника Міністерство освіти і науки України рекомендувало для читання в молодшій і середній школі. Також Дерманський став одним із творців сценарію художнього фільму "Сторожова застава" за однойменною повістю Володимира Рутківського.

Видав 38 книжок, 6 аудіокниг та 2 інтерактивні книжки для дітей. Неодноразово отримував літературні нагороди, серед яких "Коронація слова", "Книга року ВВС".

Нагадаємо, у 2020 і 2019 роках номінантками на премію від України були Катерина Штанко і Леся Воронина.

2021-го лауреатом Меморіальної премії імені Астрід Ліндґрен став французький письменник Жан-Клод Мурлева.