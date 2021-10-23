На Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі покажуть загублений фільм Дзиґи Вертова

На Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA) вперше за сто років покажуть документальний фільм “Історія Громадянської війни” (1921) Дзиґи Вертова.

Фестиваль пройде з 17 по 28 листопада, пише supportyourart.com з посиланням на медіа.

Донедавна вважали, що зберігся тільки 12-хвилинний фрагмент кінострічки, але цей уривок став лише частиною робіт з реставрації фільму.

Відреставрована версія триває 94 хвилини.

““Історія Громадянської війни” фокусується на періоді, коли більшовики намагалися придушити внутрішню опозицію революції 1917 року. В описі картини відзначено, що у процесі її створення Вертов знімав вуличні бійки, військові трибунали і лежав у окопах”, – йдеться у повідомленні.

“Це неприкрашена історія країни, охопленої хаосом, нестабільними спілками і жорстоким насильством”, – не дивно, що продюсери фільму вирішили його взагалі не випускати”, – йдеться сайті фестивалю, де також доступний трейлер картини.

Фото: cameralabs

Стрічку покажуть під живий музичний супровід тріо The Anvil Orchestra, які у 2018-му вже представляли на IDFA інший фільм Вертова – “Річниця революції”.

Дзиґа Вертов – кінорежисер і сценарист, один із засновників і теоретиків документального кіно. Його вважають яскравим представником “Українського Відродження” у кінематографі, він першим використав методику “прихована камера”. А стрічку “Людина з кіноапаратом” (1929) часто називають найбільшим документальним фільмом в історії.