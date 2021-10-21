Оголошені переможці четвертої національної кінопремії "Кіноколо"

Четверта Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила лауреатів цього року. Як повідомляє пресслужба, тріумфатором став фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай.

Стрічка здобула головну нагороду – за найкращий повнометражний ігровий фільм. Також картина перемогла ще в чотирьох номінаціях.

Повний список лауреатів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм — "Стоп-Земля" Катерини Горностай;

Найкращий документальний фільм – "Цей дощ ніколи не скінчиться" Аліни Горлової;

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Папині кросівки" Ольги Журби;

Найкращий анімаційний фільм – "Непотрібні речі" Дмитра Лісенбарта;

Відкриття року – "Стоп-Земля" Катерини Горностай;

Найкраща режисерка – Катерина Горностай, "Стоп-Земля";

Найкращий актор – Віталій Салій, "Я працюю на цвинтарі";

Найкраща акторка – Марія Федорченко, "Стоп-Земля";

Найкращий сценарій фільму – Катерина Горностай, "Стоп-Земля";

За досягнення — Денис Буданов за "Цифрова архівація національного кінопроцесу: Представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі".

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2020 році найкращим фільмом року стала "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2019 році - драма "Додому" Нарімана Алієва, у 2018 – драма "Донбас" Сергія Лозниці.