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Оголошені переможці четвертої національної кінопремії "Кіноколо"

Тріумфатором став фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай. 

Оголошені переможці четвертої національної кінопремії "Кіноколо"
Фото: Артхаус Трафик

Четверта Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила лауреатів цього року. Як повідомляє пресслужба, тріумфатором став фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай. 

Стрічка здобула головну нагороду – за найкращий повнометражний ігровий фільм. Також картина перемогла ще в чотирьох номінаціях. 

Повний список лауреатів:

  • Найкращий повнометражний ігровий фільм — "Стоп-Земля" Катерини Горностай;
  • Найкращий документальний фільм – "Цей дощ ніколи не скінчиться" Аліни Горлової;
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Папині кросівки" Ольги Журби;
  • Найкращий анімаційний фільм – "Непотрібні речі" Дмитра Лісенбарта;
  • Відкриття року – "Стоп-Земля" Катерини Горностай;
  • Найкраща режисерка – Катерина Горностай, "Стоп-Земля";
  • Найкращий актор – Віталій Салій, "Я працюю на цвинтарі";
  • Найкраща акторка – Марія Федорченко, "Стоп-Земля";
  • Найкращий сценарій фільму – Катерина Горностай, "Стоп-Земля";
  • За досягнення — Денис Буданов за "Цифрова архівація національного кінопроцесу: Представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі".

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2020 році найкращим фільмом року стала "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2019 році - драма "Додому" Нарімана Алієва, у 2018 – драма "Донбас" Сергія Лозниці.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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