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"Американський інститут кіно" заснував фонд імені українки Галини Гатчінс

Кінооператорка трагічно загинула на знімальному майданчику.

Галина Гатчінс
Фото: npr.org
Галина Гатчінс

"Американський інститут кіно" заявив про створення стипендіального фонду імені кінооператорки з України Галини Гатчінс, яка трагічно загинула 21 жовтня під час зйомок у США.

"Для світу кінематографа глибоко правдивим є вислів, що слова не можуть відобразити втрату настільки дорогої для спільноти Американського інститут кіно людини. Ми в АІК докладемо зусиль, щоб Галина Гатчінс продовжували жити у дусі всіх, хто прагне, щоб їх мрії були втілені у добре розказаних історіях", - сказано на сайті організації.

АІК закликав усіх бажаючих робити внески до фонду.

42-річна громадянка України Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа" (Rust) від пострілу з рушниці, який зробив Алек Болдвін. Актор мав стріляти холостими патронами. Натомість реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими.

У фокусі розслідування смертельного інциденту опинилися двоє осіб: експертка зі зброї та асистент режисера.

Сам Болдвін повідомив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною загиблої.

Галина Гатчінс народилася на Житомирщині, а потім виїхала до США і успішно працювала в американській кіноіндустрії.

У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно і почала знімати фільми. У 2019 році кінооператорка перемогла в номінації "Висхідна зірка" конкурсу American Cinematographer.

Першою її великою роботою став фільм "Заклятий ворог" із Джо Манганьєлло у головній ролі. Торік стрічка перемогла у номінації "Найкращий фільм" на Sitges International Film Festival.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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