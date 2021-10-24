У США росіян віднесли до категорії “бездомних національностей”

Росію внесли до цього списку з 21 жовтня.

У США росіян, які хочуть отримати американську візу, віднесли до категорії "бездомних національностей".

Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

До категорії “Homeless Nationalities” включають держави, на території яких немає американського консульства. А також держави, де через поточну політичну ситуацію американські дипломати не мають змоги розглядати заяви громадян країни перебування на отримання візи.

Росію внесли до цього списку з 21 жовтня.

У цьому списку є також: Венесуела, Іран, Еритрея, Ємен, Куба, Лівія, Південний Судан, Сомалі, Сирія.

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Аби отримати американську візу, росіяни будуть змушені звертатися до консульського представництва США у Варшаві.

Нагадаємо, наприкінці липня США оголосили про звільнення 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах в Росії після рішення Кремля заборонити наймати з 1 серпня на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн.

На початку жовтня група з 17 американських сенаторів закликали президента Джо Байдена вислати із США 300 російських дипломатів у відповідь на обмеження для працівників американських дипустанов в РФ.