Зеленський назвав "хайпом" заяву ведучої "UA:Перший" про тиск ОПУ на журналістів

Президент Володимир Зеленський вважає "хайпом" заяву ведучих токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший", які звинуватили Офіс президента в тиску.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше телеканалу суспільного мовлення. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди", - сказав Володимир Зеленський у коментарі журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Черкаській області.

"Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані (Мирослави Барчук, - ред.), то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, повинні туди приходити - ок", - додав президент.

Глава держави також зазначив, що ситуація, за якої державне телебачення заявляє про тиск з боку держави, виглядає дивною.

Раніше журналістка Мирослава Барчук, яка веде суспільно-політичне токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", звинуватила Офіс президента в тиску. За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов ультиматум, щоб у програмі були присутні двоє "слуг" або не прийде жоден. Через тиждень з’явився інший ультиматум: двоє "слуг" прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному позафракційному депутату Гео Леросу.

Її слова підтвердив інший ведучий програми Павло Казарін.

Нагадаємо, що "UA:Перший" є державним каналом і фінансується з бюджету.