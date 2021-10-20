Кулеба: Лавров плює в обличчя Франції та Німеччині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію виконати обіцянки, які вона давала Франції та Німеччині, та погодитися на зустріч в "нормандському форматі" на рівні міністрів.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 20 жовтня, коментуючи заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який напередодні назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту "потоком свідомості".

"Володимир Путін в останній розмові з президентом Франції та канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів нормандського формату. Французький міністр готовий, німецький міністр готовий, я теж готовий. Ми налаштовані контруктивно, а Сергій Лавров, на жаль, показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання з власною речницею в словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - просто плювок в обличчя Франції та Німеччини. Лідери чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч для підготовки до саміту. Водночас ми досі не отримали сигналів від Росії до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 11 жовтня канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.