Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на вимогу Зеленського

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Ради.

На порядку денному - 14 питань. Зокрема, президент пропонує розглянути законопроєкти: "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації "(№4527).

Позачергове засідання в четвер розпочнеться відразу після чергового, яке має завершитися о 15:00.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада відправить у відставку міністра екології Романа Абрамовського через корупцію екоінспекцій на місцях.