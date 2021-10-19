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Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на вимогу Зеленського

На порядку денному - 14 питань.

Стефанчук скликає позачергове засідання Ради на вимогу Зеленського
Фото: Макс Требухов

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Ради.

На порядку денному -  14 питань. Зокрема, президент  пропонує розглянути законопроєкти:  "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації "(№4527).

Позачергове засідання в четвер розпочнеться відразу після чергового, яке має завершитися о 15:00.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада відправить у відставку міністра екології Романа Абрамовського через корупцію екоінспекцій на місцях.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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