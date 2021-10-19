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Українцям пропонують надіслати на фронт листівку з подякою військовим

Акція триває до 7 листопада, підписати листівку можна онлайн на сайті myrunforlife.org.

Українцям пропонують надіслати на фронт листівку з подякою військовим
Фото: Макс Требухов

Ветеран АТО Леонід Остальцев за підтримки компанії "Нова пошта" пропонує українцям приєднатися до акції подяки військовим і підписати листівку, які згодом надішлють захисникам на лінію розмежування.

Ідея акції народилася під час «Нова пошта напівмарафон. Київ», де Леонід Остальцев подолав «Найважчий забіг» у військовому спорядженні вагою понад 30 кілограмів. Цей вчинок ветеран АТО присвятив українським захисникам та захисницям із вдячністю за їхню службу. 

«Пробігши десять кілометрів у військовій амуніції, я почув та прочитав багато теплих слів подяки. Мені приємно, але дуже хочеться, щоб їх також отримали хлопці й дівчата на фронті,  — говорить Леонід Остальцев. — Дуже важливо пам’ятати про тих, хто зараз на війні захищає нас. Важливо сказати, що ми чекаємо на їхнє повернення додому».

Акція триває до 7 листопада, підписати листівку можна онлайн на сайті myrunforlife.org.

Усі листівки будуть надіслані у найближчі до лінії розмежування відділення Нової пошти. Їхнє доставлення можливе завдяки «Гуманітарній пошті України» ― проєкту, в межах якого волонтерські організації безоплатно передають на схід вантажі для військових. З відділень листівки заберуть представники фондів допомоги українським військовим, щоб передати у підрозділи по всій лінії фронту. 

«Нова пошта підтримує українську армію з початку збройної агресії Російської Федерації. Необхідні речі на фронт доставляє «Гуманітарна пошта» з 2014 року. За цей час передано понад 19 000 тонн гуманітарної допомоги, — розповідає директорка з управління репутацією та маркетингом Нової пошти Олена Плахова. — Окрім матеріальної підтримки, наші військові також потребують простих слів подяки. Для них вони означають значно більше, ніж можна подумати: листівка ― це звістка про те, що ми віримо у перемогу і чекаємо військових додому».

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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