Відчуження будівель “Більшовику” було незаконним - це підтвердив Верховний суд, - нардеп

Відчуження 5 будівель АТ “Перший київський машинобудівний завод” (Стара назва - “Більшовик”) було незаконним, що підтверджується рішенням Верховного суду. Водночас поширення інформації про законність придбання майна підприємства є маніпуляцією з метою піти від відповідальності. Про це повідомила депутат Верховної Ради України Галина Янченко, передає “Укрінформ”.

“В ситуації навколо будівель заводу “Більшовик” так багато галасу й маніпуляцій, ніби там є про що говорити. В дійсності все просто, майно належить заводу, а спроба його продажу була незаконною - це підтвердив Верховний суд”, - зазначила нардеп.

За її словами, напередодні в ЗМІ почали поширюватися заяви представника ТОВ “Агроміл Дистрибьюшн” про нібито законність придбання будівель. Компанія придбала частину майна більшовика на аукціоні ДП “Сетам” в жовтні 2019 року. Втім наразі НАБУ досліджує дії причетних до угоди посадових осіб, включно з представниками “Агроміл Дистрибьюшн”, наслідком яких стало завдання державі шкоди в особливо великих розмірах.

“Всі маніпуляції та заяви від компаній, які незаконно захопили майно заводу, слід сприймати як звичайне окозамилювання. Ці люди хочуть зірвати прозору приватизацію заводу, щоб спробувати піти від відповідальності й отримати підприємство “за дарма”. Але цього не буде, а винних у спробі заволодіти будівлями заводу встановить слідство”, - підкреслила Янченко.

Нагадаємо, що після незаконного відчуження будівель Фонд держмайна усунув з посади керівника “ПКМЗ” й звернувся до суду для повернення майна підприємству. У лютому 2021 року Верховний суд прийняв остаточне рішення у справі й підтримав вимоги ФДМУ.

АТ “ПКМЗ” - перший об’єкт великої приватизації. Аукціон відбудеться 27 жовтня зі стартовою вартістю об’єкта у 1,39 млрд грн.