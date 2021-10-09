В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко

Депутатка Верховної Ради Галина Янченко заявила, що токсикологічна експертиза виявила сліди алкоголю і метадону в тілі раптово померлого депутата Антона Полякова.

"Смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала Янченко у своєму фейсбуці.

Метадон - синтетичний препарат опійної групи. Використовується для замісної підтримувальної терапії для лікування людей, що мають залежність від опіоїдів. Передозування алкоголю та метадону небезпечне і може призвести до летального наслідку.

Нагадаємо, що 33-річний Поляков помер в ніч на 8 жовтня.

Депутат втратив свідомість на задньому сидінні автомобіля таксі. Водій машини розказав, що підібрав депутата за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. В машині Полякову стало зле, у нього почалася нудота.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, але реанімаційні заходи результату не дали і чоловік помер.

Було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлено причину смерті Полякова - гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

Поліція схиляється до версії природної смерті, але не виключає отруєння Полякова.

Депутата Полякова було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу". В листопаді 2019 року його разом з Ганною Скороход виключили з фракції, після чого він увійшов до складу групи "За майбутнє".