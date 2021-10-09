Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники затримали трьох екстремалів у Чорнобильській зоні

Вони незаконно проникли у зону відчуження.

У суботу, 9 жовтня зранку прикордонники затримали у Чорнобильській зоні відчуження трьох екстремалів, йдеться на сайті МВС.

“Сьогодні зранку прикордонники відділу “Іванків” спільно з Нацполіцією виявили трьох осіб, які незаконно, поза встановленими пунктами контролю, проникли в зону відчуження”, – зазначено у повідомленні.

Чоловіки 1984, 1986 та 1995 років народження порушили чинне законодавство, прагнучи екстремального туризму та відпочинку.

За недотримання вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на тріо порушників складено адмінпротоколи.

Рішення про покарання прийматиме суд.

Нагадаємо, у лютому 2020 року за спробу незаконного проникнення в зону відчуження Чорнобильської АЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники затримали чотирьох громадян України.

Чорнобильську зону відчуження від початку 2021 року відвідали 32 тис. туристів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також