Прикордонники затримали трьох екстремалів у Чорнобильській зоні

Вони незаконно проникли у зону відчуження.

У суботу, 9 жовтня зранку прикордонники затримали у Чорнобильській зоні відчуження трьох екстремалів, йдеться на сайті МВС.

“Сьогодні зранку прикордонники відділу “Іванків” спільно з Нацполіцією виявили трьох осіб, які незаконно, поза встановленими пунктами контролю, проникли в зону відчуження”, – зазначено у повідомленні.

Чоловіки 1984, 1986 та 1995 років народження порушили чинне законодавство, прагнучи екстремального туризму та відпочинку.

За недотримання вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на тріо порушників складено адмінпротоколи.

Рішення про покарання прийматиме суд.

Нагадаємо, у лютому 2020 року за спробу незаконного проникнення в зону відчуження Чорнобильської АЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники затримали чотирьох громадян України.

Чорнобильську зону відчуження від початку 2021 року відвідали 32 тис. туристів.