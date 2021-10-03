На Львівщині відновили медично-рятувальну авіацію

Фото: mvs.gov.ua

У Львівській області відновлено аеромедичну евакуацію хворих. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

На цілодобовому чергуванні перебуватиме французький гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н145.

“Програма медично-рятувальної авіації запроваджена МВС спільно з МОЗ для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги та проживають у віддалених населених пунктах. Куди не можна дістатись автомобілем і коли рахунок йде на хвилини - тоді працюватимуть вертольоти”, – розповів міністр.

Фото: mvs.gov.ua

Монастирський розповів, що до складу екіпажу входять пілоти і медики, чергування здійснюється цілодобово, без вихідних. Наразі готовність до вильоту становить 7-10 хвилин. У найближчих планах довести цей час до 5 хвилин.

Фото: mvs.gov.ua

Вертоліт обладнаний для виконання евакуаційних та санітарних потреб. Також він може використовуватись для повітряного десантування, розвідки та розшуку людей. Обладнаний усім необхідним для роботи медиків з порятунку життя людей.

Фото: mvs.gov.ua

“У наших планах – упродовж 3-х років зробити такі авіабази у кожній області України. Вирішуємо питання інфраструктури і розраховуємо на допомогу місцевих громад”, – зазначив міністр.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, у квітні на Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС.